Oggi è una giornata chiave per il futuro di Ademola Lookman . E' in programma, infatti, un contatto tra Marotta e Percassi per cercare di limare la distanza tra l'offerta dell'Inter e la richiesta dell'Atalanta.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter ha pronto un rilancio per avvicinarsi ai 45 mln di euro, bonus compresi. "L'Inter prepara una nuova offerta attorno ai 45 mln ma d a quello che abbiamo raccolto potrebbe non essere ancora quella giusta nonostante ci sia l'accordo tra il giocatore e l'Inter", spiega appunto Sky.

Da vedere, poi, se Lookman proverà a forzare la mano per cercare di far raggiungere un accordo tra i due club. L'Inter, in ogni caso, vuole risolvere la questione nel giro di pochi giorni. Un dentro o fuori per permettere a Chivu di avere subito Lookman a disposizione o, in caso di esito negativo, di dirottare le proprie attenzioni su un nuovo profilo.