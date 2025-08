L'Atalanta ha rifiutato l'offerta dell'Inter da 42 milioni di euro più tre di bonus. Ma non ha mai dichiarato incedibile Ademola Lookman, almeno non ufficialmente. Il problema è che i bergamaschi continuano a non chiedere ufficialmente 50 milioni di euro, come pure veicolato da più parti. Quindi non esiste un vero e proprio prezzo ufficiale di Lookman.