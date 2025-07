Come vi abbiamo riportato, l'Inter due giorni in Lega ha presentato all'Atalanta la sua offerta ufficiale per il cartellino di Lookman

Marco Macca Redattore 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 14:46)

Come vi abbiamo riportato, l'Inter due giorni in Lega ha presentato all'Atalanta la sua offerta ufficiale per il cartellino di Lookman, pari a 42 milioni di euro più 3 di bonus.

Ecco cosa filtra sulla posizione dei bergamaschi da Il Giornale:

"Valutazioni in corso in casa Atalanta dopo l’offerta dell’Inter da 42 milioni più 3 di bonus per Ademola Lookman. La sensazione è che la Dea possa dare il via libera alla cessione, se Marotta dovesse fare uno sforzo alzando l’offerta a 45 milioni di base fissa più qualche bonus. Anche perché Lookman vuole lasciare i nerazzurri".

(Fonte: Il Giornale)