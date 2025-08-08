Mentre l’Inter resta ferma sulle proprie posizioni, è l’Atalanta a dover gestire una situazione delicata

Mentre l’Inter resta ferma sulle proprie posizioni, è l’Atalanta a dover gestire una situazione delicata e sempre più tesa con Ademola Lookman. Il nigeriano da quattro giorni consecutivi non si presenta agli allenamenti a Zingonia, senza fornire alcun certificato medico o giustificazione. Di conseguenza, l’Atalanta ha già deciso di non convocarlo per il test amichevole contro il Colonia in programma oggi, pur senza ancora aver intrapreso provvedimenti formali nei suoi confronti.

"Il fatto che il club bergamasco finora non abbia preso provvedimenti non significa che non li prenderà al momento opportuno. La società monitora la situazione per capire come evolverà, ma quando sarà il momento saprà farsi valere. Senza affrettare i tempi, che già nel weekend scorso hanno subìto scosse burrascose per le rotture messe in atto da Lookman verso l’Atalanta".

"L’Atalanta sa bene che il comportamento di Lookman può essere sanzionato con le procedure disciplinari previste dall’accordo collettivo di Serie A, che consentirebbe anche la sospensione della retribuzione nel caso di tre assenze ingiustificate consecutive in una settimana. La dirigenza nerazzurra però, in una settimana già tesa e delicata, preferisce valutare gli sviluppi. Capire se Lookman torna, se non torna più, se arriverà l’offerta dall’estero (l’Arsenal potrebbe farsi avanti con 51 milioni) o il rilancio dell’Inter. Da Milano però è tutto fermo, il presidente Marotta sembra in attesa di un segnale di apertura da parte dell’Atalanta che, come ha spiegato più volte l’ad Luca Percassi, detterà tempi e valori. Con il weekend alle porte, tutto potrebbe essere rimandato alla prossima settimana".

(Corriere della Sera)