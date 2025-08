Se quella passata era la settimana decisiva per la risposta alla prima offerta scritta dell'Inter per Lookman , quella che è appena cominciata ha tutta l'aria di essere quella del rilancio. Almeno sembra ancora in piedi la trattativa tra Inter e Atalanta per il giocatore nigeriano e dopo ore di riflessione si capirà se Oaktree sarà disposta ad alzare il tiro. Il nigeriano ha rotto gli indugi e ha chiesto di essere ceduto con un post pubblicato sui social.

Alle 14 c'è attesa per la conferenza stampa di presentazione di Sportiello e ci sarà anche l'ad della società, Luca Percassi, a parlare con i giornalisti, pronto probabilmente a replicare al giocatore. Non è attesa una rottura totale in ogni caso e nel pomeriggio il nigeriano dovrebbe presentarsi nel centro di allenamento per sottoporsi agli allenamenti specifici per il recupero dall'infortunio al polpaccio.