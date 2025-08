Va avanti la questione Ademola Lookman , a maggior ragione dopo lo strappo del giocatore con l'Atalanta: ieri l'ad Percassi si è esposto in conferenza confermando come al nigeriano sia stata promessa l'uscita, ma il muro con l'Inter continua. Si legge su Libero: "Questa famosa promessa esiste, ma secondo Percassi si erge su basi che Lookman sta evidentemente ignorando o evitando di esporre.

Per l’Atalanta i fatti non stanno come li racconta il nigeriano e di conseguenza anche gli atteggiamenti del calciatore non possono essere tollerati. Tuttavia da Bergamo non hanno chiuso all’Inter e se non l’hanno fatto è proprio perché l’offerta dei nerazzurri è comunque fondata su criteri di serietà.