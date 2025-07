Dopo il lavoro degli agenti di Lookman, Inter e Atalanta hanno in programma un incontro nei primi giorni della prossima settimana per trovare un accordo

Sono giorni decisivi per il futuro di Ademola Lookman: il nigeriano è il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare l'attacco e il club nerazzurro vuole stringere per chiudere il prima possibile con l'Atalanta.