Tutto su Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano dell'Atalanta rappresenta, per l'Inter, una priorità assoluta di mercato. Il suo profilo è considerato perfetto per la squadra che ha disegnato Chivu, tanto da spingere Oaktree a una deroga per un investimento importante su un giocatore che va per i 28 anni. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Corona che porta ricchezza: questo, nella lingua yoruba, vuol dire il nome Ademola. Chissà se il presidente Beppe Marotta lo sapeva, quando ieri ha spiegato il motivo dell’eccezione Lookman, della “deroga” Oaktree a un investimento per un calciatore che va per i 28 anni. «Con 11 talenti giovani non si vince - ha detto il presidente -. Accanto al talento ci vuole esperienza. Lookman certamente non è un profilo rivendibile per la sua età. Ma il vantaggio che ci può dare è la sua qualità e il fatto che un buon giocatore trasmette concetti importanti ai ragazzi e fa crescere anche il valore dei più giovani». Crescita del valore, ricchezza dunque. E allora, tutto su Lookman".