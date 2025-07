L’Inter non molla Ademola Lookman e prepara l’ultimo assalto. Dopo l’offerta da 40 milioni già respinta, i nerazzurri sono pronti a trattare

Redazione1908 21 luglio - 10:21

L’Inter non molla Ademola Lookman e prepara l’ultimo assalto. Dopo l’offerta da 40 milioni già respinta, i nerazzurri sono pronti ad alzare la parte fissa per convincere l’Atalanta, che continua a chiedere 50 milioni per il nigeriano.

Il giocatore ha già fatto sapere di preferire l’Inter al Napoli. I dirigenti nerazzurri contano sulla volontà dell’attaccante e spingono per chiudere. L’Atalanta, però, fa muro: per lasciarlo partire servono tutti i 50 milioni. Cristian Chivu lo vuole come rinforzo chiave in attacco. L’affare entra nella fase decisiva.

Il punto del Corriere della Sera — "A metà settimana a Bergamo si attendono un rilancio importante da parte dell’Inter per Lookman. Il club della famiglia Percassi è entrato nell’ordine di idee di privarsi dell’esterno nigeriano, ma a due condizioni. La squadra acquirente, cioè l’Inter, dovrà alzare la proposta da 40 milioni a 45 almeno come base fissa più 5 di bonus.

In seconda istanza, l’affare non deve protrarsi all’infinito come lo scorso anno accadde con Koopmeiners a colpi di certificati. Ps: l’interesse del Napoli per Lookman è relativo a qualche settimana fa, ma nelle ultime ore nessuno si è fatto vivo né con l’Atalanta né con il giocatore"