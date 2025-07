Lookman, ieri contatto tra l’Inter e gli agenti del giocatore: ecco la richiesta

L'attaccante dell’Atalanta che rimane in cima alla lista dei desideri nerazzurri per rafforzare il reparto offensivo

L’Inter non molla la presa su Ademola Lookman. L'attaccante dell’Atalanta che rimane in cima alla lista dei desideri nerazzurri per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Come riporta il Messaggero, nella giornata di ieri c’è stato un contatto tra il club di viale della Liberazione e l’entourage del nigeriano.