Come scrive La Gazzetta dello Sport, "I tifosi dell’Atalanta hanno avuto un déjà vu. Già l’anno scorso, più o meno in questo periodo, Lookman aveva chiesto al club di non essere convocato per la prima di campionato contro il Lecce. Di mezzo c’era il Psg, bramoso di portarlo a Parigi, ma alla fine – dopo una sorta di accordo verbale tra le parti – il nigeriano era rimasto a Bergamo per un’altra stagione. L’ultima. Almeno secondo lui. Non secondo l’Atalanta però, che ha già rifiutato due offerte dell’Inter nel giro di due settimane. L’ultima da 45 milioni bonus compresi, arrivata dopo l’incontro in Lega del 29 luglio tra il presidente nerazzurro Beppe Marotta e Luca Percassi, amministratore delegato della Dea. Nel frattempo, Ademola ha sempre ribadito la sua fedeltà al progetto di Chivu. Ha detto no all’Atletico Madrid e al Napoli campione d’Italia. Ha siglato un accordo coi milanesi fino al 2030 e poi ha aspettato, convinto che Pagliuca e i Percassi rispettassero quella promessa fatta un anno fa. Così non è stato, almeno secondo Ademola, che alla fine - come da copione - s’è ritrovato a pubblicare il comunicato sui social".