Ademola Lookman e l’Inter si sono scelti ma c'è da abbattere il muro dell'Atalanta che non si smuove dalla valutazione di 50 milioni

Gianni Pampinella Redattore 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 19:02)

Ademola Lookman e l’Inter si sono scelti. Il feeling tra il talento nigeriano e il club nerazzurro è ormai cosa nota, una sorta di promessa d’amore tra le parti. Tuttavia c’è da fare i conti con l’Atalanta che si oppone con fermezza, non arretrando di un centimetro rispetto alla valutazione iniziale fatta per il giocatore. Da Bergamo, infatti, non sembrano avere alcuna intenzione di scendere a patti se non alle loro condizioni: 50 milioni di euro, questa la valutazione che la famiglia Percassi ritiene congrua.

Come ha dichiarato Piero Ausilio la trattativa non andrà avanti per le lunghe, anzi. "Chiaramente Ausilio parla secondo i propri interessi, mentre Percassi ragiona esattamente all’opposto, ovvero. Se proprio dovrà lasciarlo andare via a 40 milioni, allora sarà perché non avrà ricevuto offerte migliori. In questo contesto fatto di pause, attese, aspettative e speranze, può tornare d’attualità anche la candidatura del Napoli. Il club di De Laurentiis è tornato a bussare sia alla porta dell’Atalanta che a quella del nigeriano e lo ha fatto promettendo un salario più alto. Adesso la faccenda potrebbe farsi interessante, ma anche in questo caso saranno i tempi a fare la differenza", si legge su Calciomercato.com.

"Il Napoli c’è ma non sembra ancora in grado di affondare, l’Inter ha avanzato la propria proposta e si è adagiata, ma adesso cosa faranno i nerazzurri di fronte alla concreta possibilità di veder sorgere all’orizzonte un Bremer bis? Finora da viale della Liberazione non hanno mai esitato nel comunicare che la proposta rimarrà inalterata, ma spesso nel calcio bisogna andare al di là di certe frasi che a volte possono fare da scudo a una strategia".

"È vero che Oaktree non vorrebbe spingersi troppo oltre, ma è altrettanto vero che la forbice con l’Atalanta è minima. Tutti sono usciti allo scoperto, forse proprio perché in viale della Liberazione si sentono al riparo da certi rischi che però nel calcio esistono e fanno giurisprudenza".

"Lookman è il colpo che l’Inter ha in testa di chiudere per risollevare l’ambiente e accontentare Chivu. Rimane da capire fino a che punto e con quanti margini offerti dalla proprietà. I 40 milioni offerti non basteranno, era chiaro all’inizio e lo è ancor di più adesso, ma forse nella sovraesposizione mediatica cui si è sottoposta l’Inter c’è anche l’implicita volontà di avvicinarsi gradualmente all’obiettivo".

(Calciomercato.com)