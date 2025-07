"L'Inter ha inizialmente proposto all'Atalanta un prestito basso con obbligo di riscatto alto ma con bonus esclusi. La Dea, oltre a 10 milioni in più, si è impuntata e non vuole concedere il prestito con obbligo. Le distanze non sono abissali ma nemmeno così piccole da poter essere sbloccate in qualche ora. Ci vuole pazienza. Ieri sul fronte Lookman hanno lavorato gli agenti per ammorbidire la posizione dell'Atalanta, facendo capire che è pur sempre un 28enne che andrà in Coppa d'Africa a due anni dalla scadenza del contratto. o Napoli prima di ingaggiare Lang ma questi ha detto di volere solo l'Inter", scrive Libero.