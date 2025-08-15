Inter, ostacolo cessioni. Per Lookman ecco la prossima mossa di Ausilio e Marotta

L’Inter continua a insistere per l’attaccante dell’Atalanta ma guarda anche alle alternative. Ci sono tre giocatori per cui il club cerca una sistemazione

Andrea Della Sala Redattore 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 13:16)

“Aspetta ancora Lookman, lontano da Bergamo da giorni ma per il quale non ci sono ancora stati contatti con l'Atalanta per avere una valutazione sul cartellino. Intanto comincia a pensare alle alternative. Non solo nello stesso ruolo dell'anglo-nigeriano, perché di altri giocatori con quelle caratteristiche graditi all'area sportiva (e acquistabili senza svenarsi) non ce ne sono tanti. La prossima mossa di Ausilio e Marotta potrebbe quindi essere spostarsi su profili completamente diversi, utilizzando il tesoretto inizialmente previsto per Lookman per operazioni in difesa o a centrocampo”, scrive il Giorno.

“L'ostacolo è dato dalle cessioni che non si stanno sbloccando. Dovesse arrivare l'atalantino, a fargli posto sarebbe Taremi, diretto in Premier League (Fulham?) e che ha accettato l'addio. Diverso il discorso negli altri due macro-reparti. Pavard aspetta il Galatasaray, ma ancora non ci sono state accelerate decisive e il giocatore preferirebbe altri campionati.

A centrocampo Asllani è fuori dai piani, ha però rifiutato il Betis e piace solo a squadre come Torino, Bologna e Fiorentina che finora aiudicano troppi i 18 milioni”, aggiunge il quotidiano.