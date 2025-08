"Fastidio, ma non sorpresa. Questo è lo stato d’animo dell’Atalanta da quando ieri Ademola Lookman ha deciso di scegliere la via del comunicato per ribadire un concetto già noto da diversi giorni. La sorpresa non trova spazio nel club bergamasco perché da quando il nigeriano ha deciso di togliere ogni riferimento alla Dea sul profilo Instagram, era abbastanza evidente che avrebbe intrapreso altre successive azioni. Quello che però appare poco chiaro a tutti è perché abbia voluto prendere la strada delle montagne russe. Venerdì si è “spogliato” a livello social della maglia atalantina, sabato si è presentato a Zingonia per seguire il percorso di recupero dall’infortunio al gemello (con la squadra a Lipsia impegnata in amichevole) e ieri ha strappato di nuovo, in maniera più brusca ancora. Difficile a questo punto immaginare cosa succederà oggi e nei giorni a venire. Seguendo la logica oggi non dovrebbe presentarsi a Zingonia, ma a questo punto tutto è possibile. L’ispirazione di ogni mossa di Lookman è da ricondurre con ogni probabilità a un confronto continuo con chi ne gestisce gli interessi.cMa non solo gli agenti, forse anche i famigliari più stretti", ricostruisce La Gazzetta dello Sport.