L’estate di mercato dell’Inter continua a presentare più ostacoli del previsto

Gianni Pampinella Redattore 16 agosto 2025 (modifica il 16 agosto 2025 | 17:32)

L’estate di mercato dell’Inter continua a presentare più ostacoli del previsto. Al 16 agosto, infatti, nessun esubero ha ancora trovato una sistemazione, rallentando la strategia complessiva della società sia in entrata che in uscita. Un freno che pesa soprattutto in un momento in cui la squadra avrebbe bisogno di rinforzi in vista dell'inizio della nuova stagione.

"Perso Koné, quale sarà adesso la strategia dell’Inter sul mercato? Lookman appare ormai sempre più sullo sfondo, da viale della Liberazione non la danno come trattativa saltata ma ammettono che è diventata molto difficile. Vedremo se negli ultimi giorni di mercato Percassi cambierà idea in merito ai propri principi ma fino ad allora, l’Inter proverà a portare avanti altri obiettivi di mercato per rinforzare la rosa e lo farà cercando sia un difensore che un centrocampista", sottolinea Calciomercato.com.

"La verità è che non c’è una strategia chiara, tutti gli obiettivi sfumati raccontano che i nerazzurri stanno navigando un po’ a vista, in attesa della giusta occasione da cogliere. È stato così per Lookman, presentato in uscita a 40 milioni dai suoi agenti, ed è stato così per Koné, visto che la Roma aveva bisogno di cedere. Addirittura Ausilio aveva ricevuto dal club giallorosso l’ok a trattare con il proprio centrocampista, prima che la stessa Roma decidesse poi di toglierlo dal mercato".

"E adesso? Adesso si procederà allo stesso modo: priorità a difensore e centrocampista, ma attenendo l’occasione. Per Lookman erano stati stanziati 45 milioni di euro, oggi non c’è un altro calciatore che spinge i nerazzurri al medesimo sacrificio economico. Chivu attende rinforzi, Ausilio promette che arriveranno, ma l’Inter non intende fare acquisti. L’Inter vuole fare affari. Almeno questa è la linea che sta passando".

(Calciomercato.com)