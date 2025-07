A proposito della resa dei calciatori "cresciuti" con Gasperini e poi migrati in altre squadre ha scritto Ultimo Uomo: "A volte si esagera parlando dei flop dei giocatori gasperiniani una volta che lasciano il nido. D’altro canto è vero che il sistema di gioco, e anche il contesto ambientale, è così particolare che non tutti sono riusciti a esprimersi agli stessi livelli una volta usciti dalla Dea. Fra i giocatori gasperiniani, va detto, Lookman è quello che in questi anni ha mostrato le qualità più spiccate e da giocatore autosufficiente. Ha segnato 57 gol e servito 21 assist in 117 partite. Anche soppesando il contesto collettivo brillante dell’Atalanta, sono numeri notevoli, soprattutto per la continuità con cui sono arrivati. Lookman ha segnato 15 gol il primo anno, 17 il secondo e 20 il terzo, dove si è messo in mostra anche in Champions League. Da ricordare la sua prestazione in casa contro il Real Madrid. Un saggio dello scompiglio che riesce a portare nelle difese avversarie".