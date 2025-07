Il Napoli prova a inserirsi tra Ademola Lookman e l'Inter. Ma i nerazzurri sentono di essere in vantaggio sul giocatore nigeriano

Il Napoli prova a inserirsi tra Ademola Lookman e l'Inter. Ma i nerazzurri sentono di essere in vantaggio sul giocatore nigeriano, che ha scelto il nerazzurro in tempi non sospetti.