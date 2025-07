L'ultimo capitolo della vicenda non è ancora quello decisivo nonostante la riduzione della forbice tra domanda e offerta

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 08:02)

La giornata di ieri è stata sicuramente importante sul fronte Lookman, ma non decisiva. L'Inter ha mosso altri passi formali nei confronti dell'Atalanta, che nel frattempo mantiene le sue pretese. In attesa di capire cosa accadrà nelle prossime ore, la Gazzetta dello Sport propone una ricostruzione delle ultime mosse. Si legge infatti:

"Ieri i 40 milioni inizialmente messi sul piatto sono diventati 45, con un’offerta rimodulata e formalizzata nell’arco di una manciata di ore. Da 40 milioni più 5 di bonus della mattina si è arrivati a una parte fissa più alta, 42 milioni, più 3 di bonus al pomeriggio. La seconda proposta messa per iscritto è dunque ufficiale: la palla è passata all’Atalanta, che non ha ancora formalmente declinato l’offerta ma, insomma, le sensazioni intorno ai nerazzurri di Bergamo restano le stesse di qualche giorno fa. Ovvero che il punto di incontro deve essere ancora trovato: la forbice tra domanda e offerta si è ridotta, ma ancora non basta".

"Forti dell’accordo con Lookman per un quinquennale da 4,5 milioni a stagione, Marotta e il ds Ausilio stanno facendo il possibile per arrivare alla fumata bianca, e sono determinati a non tirare questa storia troppo per le lunghe", come d'auspicio anche per le altre due parti coinvolte nella trattativa.

Che intanto ieri, come riporta la Gazzetta, si sono incontrate a Bergamo: "Gli agenti di Lookman ieri erano a Zingonia. Hanno incontrato l’ad Luca Percassi e il ds Tony D’Amico e sono stati relazionati sul penultimo atto di giornata. L’ultimo, il rialzo a 42 milioni più tre di bonus, è andato in scena via telematica quando il clan nigeriano aveva già lasciato il Bortolotti. Ma era al corrente dell’insoddisfazione dell’Atalanta per l’evoluzione di questa partita a scacchi che, alla lunga, può diventare pericolosa per tutti".