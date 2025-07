Il Giornale – Lookman, previsto incontro tra Inter e Atalanta in settimana

Il quotidiano conferma che il club nerazzurro incontrerà la Dea per rilanciare per il nigeriano

Anche secondo quanto riporta il quotidiano Il Giornale, l'Inter sta per accelerare sul mercato e tra martedì e mercoledì sarebbe previsto un incontro con l'Atalanta per Lookman. Marotta e Ausilio alzeranno l'offerta a 45 mln e attraverso l'aggiunta dei bonus potrebbero ottenere il sì della Dea per avvicinarsi alla richiesta di 50 mln.