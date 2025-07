Sky – Lookman, cosa hanno detto gli agenti all’Inter. Ecco le alternative

L'Inter ha accolto questa opportunità e ha chiamato la società dei Percassi offrendo 40 mln di euro in prestito con obbligo di riscatto. Un'offerta rigida perché i nerazzurri non possono offrire di più e fa già uno sforzo con i 40 mln, non può offrire di più per il cartellino.

La posizione dell'Atalanta

"L'Atalanta ha risposto che può cedere il giocatore dopo la promessa fatta all'indomani dal no al PSG, ma non è un'offerta ritenuta non congrua rispetto al valore del giocatore. Il club atalantino chiede almeno 50 mln e anche la formula proposta dai dirigenti interisti non è gradita. Vediamo se le intenzioni del ragazzo favoriranno la trattativa altrimenti l'Inter cercherà un altro giocatore. Abbiamo parlato di Nkonku del Chelsea, Nico Gonzalez che piace all'Atletico Madrid come Lookman è in uscita dalla Juve, Sancho in uscita dal Manchester United e piace alla Juve. L'Inter le alternative le ha e ha fatto sapere di non poter andare oltre i 40 mln. Da capire se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi", ha concluso.