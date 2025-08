"Ora la palla passa tra i piedi della Dea, infastidita dal comunicato ma non sorpresa, anzi. I Percassi, Pagliuca e il direttore sportivo Tony D’Amico si riuniranno per parlare di numeri. L’Inter aspetta il prezzo di Lookman. Quanto vale? Quanto bisogna spendere per strapparlo da Zingonia e portarlo a una sessantina di chilometri più a Ovest, verso Milano? Cinquanta milioni? Sessanta? Anche di più? Queste le domande che si stanno ponendo in casa Inter nelle ultime ore, anche perché in Viale della Liberazione aspettano solo questo. La cifra della Dea per la punta. Senza una comunicazione di questo tipo – almeno per ora – non ci sarà alcun rilancio. La cifra è fondamentale per capire quanto e come muoversi, ma soprattutto “se” muoversi, perché di fronte a un prezzo troppo alto i nerazzurri di Milano potrebbero anche mollare la presa e virare su un altro profilo. Cronaca: l’Atalanta ha detto no a due proposte. La prima di 40 milioni, presentata il 17 luglio, e la seconda di 45 milioni bonus compresi, di cui due di parte fissa in più rispetto all’offerta precedente. Un altro no. L’incontro in Lega del 29 luglio tra Marotta e Luca Percassi non è servito, ma da lì in poi, dopo la mail di rifiuto dei bergamaschi, l’Inter ha atteso con calma aspettando la mossa del nigeriano (arrivata ieri)".