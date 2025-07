E' oggi il giorno chiave per Ademola Lookman all'Inter: considerato l'appuntamento in Lega per l'Assemblea, i nerazzurri avranno la possibilità di incontrare l'Atalanta per cercare di sbloccare l'affare per il nigeriano. Le ultime dal Corriere dello Sport: "Dietro alle parole c’è il fatto che viale Liberazione possa arrivare solo fino ad un certo limite, ovvero i 45 milioni che metterà sul tavolo oggi. E, quindi, se la società bergamasca dovesse rimanere rigida sulla richiesta di 50 milioni, tutto diventerebbe molto complicato. Insomma, sarà fondamentale la diplomazia. Quella che sia Marotta sia Percassi hanno sempre dimostrato di avere.