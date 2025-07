L'Atalanta ha detto no alla prima offerta dell'Inter da 40 mln per Lookman ma si sta già guardando intorno per il sostituto

Matteo Pifferi Redattore 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 10:16)

"L’Inter prende la mira e prepara l’affondo per Lookman, dopo il no dell’Atalanta alla prima offerta da 40 milioni di euro". Apre così l'articolo di Repubblica in merito alla trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman.

"I bergamaschi vogliono 50 milioni di euro, ma per un’offerta strutturata da 45 più 5 di bonus facilmente raggiungibili potrebbero cedere. Il nigeriano scalpita, vuole andare a Milano e il risentimento muscolare subito giovedì sa tanto di avvertimento. L’Inter riflette su come modulare l’offerta finale, anche in base alle cessioni: Asllani è in vendita, Thuram e Frattesi invece sono stati blindati da Ausilio («Incedibili»)", aggiunge poi il quotidiano.

L'Atalanta, per non farsi trovare impreparata, si sta già guardando intorno: in lista per la Dea ci sono Nico Gonzalez e Raspadori che potrebbero completare l'attacco con il neo acquisto Sulemana, che Juric ha voluto portarsi a Bergamo dal Southampton.