Sky – Lookman, trattativa in standby: Inter-Atalanta, intenzioni cristallizzate

Domani atteso Calhanoglu ad Appiano insieme ai compagni che non hanno partecipato, per infortunio, al Mondiale per Club. Tutto fermo sul fronte attacco

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 12:44)

Domani tornano a lavorare ad Appiano Gentile i giocatori che non hanno preso parte al Mondiale per Club, su tutti Calhanoglu attesissimo viste le voci che arrivano dalla Turchia. Ma non sono arrivate offerte concrete come ha spiegato il presidente dell'Inter GiuseppeMarotta e il turco non ha chiesto di essere ceduto e chissà magari una volta arrivato nel ritiro nerazzurro potrebbe chiarire la sua situazione e le sue intenzioni.

Su Skysport hanno parlato così del mercato dell'Inter che sembra al momento in standby. "Sul fronte Lookman tutto fermo: le intenzioni sono cristallizzate. L'Inter non va oltre i 40 mln e l'Atalanta non scende dai 50 mln. Il giocatore vuole andare all'Inter: da capire se ci saranno nuovi contatti", hanno spiegato.

(Fonte: SS24)