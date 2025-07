Il club nerazzurro continua a lavorare per rinforzare l'attacco, tra la priorità Lookman e l'alternativa Nico Gonzalez

In casa Inter si continua a lavorare sul rinforzo in attacco. La priorità resta Ademola Lookman, con il club nerazzurro che attende la risposta dell'Atalanta.

"Come ha confermato, l’Inter sta aspettando che l’Atalanta risponda ufficialmente all’offerta fatta ieri per Lookman da 40 milioni. In realtà la risposta provocatoria è arrivata: Ci date Pio Esposito?”. La risposta è stata “assolutamente no”. Una sorta di braccio di ferro".