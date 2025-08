Lookman è il piano A, B e C per l'attacco dell'Inter. Ma in una trattativa come quella con l'Atalanta, non si può escludere alcuno scenario

Marco Macca Redattore 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 10:02)

Lookman rappresenta il piano A, B e C per l'attacco dell'Inter per la prossima stagione. Ma in una trattativa difficile come quella con l'Atalanta, non si può escludere alcuno scenario.

Ecco perché, come riferisce il Corriere dello Sport, resistono altri nomi:

"Finché ci sarà modo di lavorare su Lookman l'Inter aspetterà, poi farà le sue valutazioni su un piano B. Nella short list c'era Openda ben posizionato tra le alternative, così come c'è un certo gradimento per Greenwood, destinato probabilmente a restare a Marsiglia. Ma per ora l'Inter non ha cambiato rotta".

(Fonte: Corriere dello Sport)