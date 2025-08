"L’Atalanta non cede né arretra. Il nigeriano non si fa vedere dalle parti di Zingonia, non vuole tornare indietro sui suoi passi. Ma in un modo o nell’altro, il tormentone dovrà risolversi: Lookman non potrà disertare in eterno. E quindi? I Percassi potrebbero prendere provvedimenti", si legge sul Corriere della Sera.