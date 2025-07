A Bergamo la situazione è chiara. La società orobica è perfettamente consapevole della volontà del giocatore di cambiare aria. Nessuna frizione, ma un desiderio espresso con chiarezza: Lookman vuole fare il salto definitivo in un top club. E l’Inter, per ambizioni, rosa e visibilità internazionale, rappresenta l’opzione ideale.

In Viale della Liberazione si respira un clima di moderato ottimismo, secondo quanto appurato in queste ore da Fcinter1908. Non si tratta di una trattativa semplice, ma i contatti tra le parti sono attivi e costanti. Al momento, l’Inter non ha ancora presentato un’offerta formale, ma la mossa decisiva è attesa a breve.