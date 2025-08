Ademola Lookman non vuole andare via da Bergamo a tutti i costi e per tutte le destinazioni. Ma vuole l'Inter, senza se e senza ma

Marco Macca Redattore 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 09:16)

Ademola Lookman non vuole andare via da Bergamo a tutti i costi e per tutte le destinazioni. Ma vuole l'Inter, senza se e senza ma. Una posizione chiarissima, che concretamente si è tramutata nel no clamoroso al Napoli campione d'Italia e che spiega oggi in edicola il Corriere dello Sport:

"Detto che lo stesso atteggiamento l'Atalanta l'ha avuto con il Napoli quando si è fatto avanti per la seconda volta dall'inizio dell'estate, va anche registrato come al momento Lookman non abbia alcuna offerta dall'estero".

"Non è che vuole andare via da Bergamo, vuole andare all'Inter, anche a condizioni economiche per lui meno vantaggiose della stessa offerta del Napoli".

(Fonte: Corriere dello Sport)