Lookman, linea dura Atalanta: multa e non solo, tutte le decisioni prese! E il suo futuro…

Lookman, linea dura Atalanta: multa e non solo, tutte le decisioni prese! E il suo futuro… - immagine 1
Ademola Lookman non tornerà subito a lavorare col gruppo in casa Atalanta, anzi: ecco la linea dura decisa dal club
Alessandro Cosattini Redattore 

Lookman, linea dura Atalanta: multa e non solo, tutte le decisioni prese! E il suo futuro…- immagine 2
Ademola Lookman non tornerà subito a lavorare col gruppo in casa Atalanta, anzi. Ieri è rientrato a Zingonia, ma è presto per rivederlo agli ordini di Ivan Juric: ecco la ricostruzione della vicenda della Gazzetta dello Sport: "Ieri mattina, intorno alle 8.45, Ademola Lookman si è ripresentato a Zingonia. Quasi una sorpresa visto che l’avviso del suo ritorno è arrivato solo pochi minuti prima che varcasse il cancello di Zingonia. Lui si è presentato con il padre e una persona di fiducia.

Il ritorno

—  

E’ stato l’ultimo ad arrivare del gruppo. In orario, ma l’ultimo. E dopo aver salutato i compagni che per due settimane non lo hanno visto, ha avuto un breve confronto con la società. La quale gli ha comunicato che fino al termine del calciomercato si allenerà individualmente con un preparatore a sua disposizione. Ci sarà tempo per approfondire altri argomenti con lui e i suoi agenti. Così come ci sarà tempo per affrontare la questione multa e trattenute dello stipendio di agosto. Perché adesso spetta a Lookman riconquistarsi la fiducia della società e dei compagni. Come? Lavorando, rispettando gli orari e seguendo la tabella d’allenamento prevista per lui. Il problema muscolare al gemello è rientrato, adesso gli serve recuperare dal punto di vista atletico. La scelta dell’Atalanta di farlo allenare individualmente è un fortissimo segnale di rispetto verso il club e i compagni. La sua prolungata assenza ingiustificata non resterà impunita sia dal punto di vista economico sia da quello comportamentale. La linea sarà dunque questa, a meno che da oggi alla fine del mercato non sopraggiungano novità. Le quali, al momento, non ci sono all’orizzonte. D’altra parte il giocatore non è mai stato messo sul mercato dall’Atalanta e allo stesso tempo non è un elemento incedibile. Come ha sempre detto il club, più volte per bocca dell’ad Luca Percassi, «tempi e modi dell’uscita dei nostri giocatori li dettiamo noi». Dunque vale anche per Ademola: quando e se arriverà un’offerta ritenuta congrua, l’Atalanta la valuterà.

Lookman, linea dura Atalanta: multa e non solo, tutte le decisioni prese! E il suo futuro…- immagine 4

Ora i fatti

—  

Ma il focus del momento è l’attualità, ciò che il nigeriano dimostrerà da oggi in avanti a Zingonia. Non va scordato che Ademola è pure recidivo. Anche l’estate scorsa, di fronte alle sirene parigine, si chiamò fuori e perse le prime giornate di campionato. E rivivrà quella situazione anche nel 2025. Non sarà convocato per l’esordio contro il Pisa e nemmeno per la trasferta di Parma. Poi ci sarà la pausa per le nazionali e alla ripresa del campionato - a mercato chiuso - verrà aggiornata la situazione. I prossimi fatti saranno a suo carico. Dovrà dimostrare con i comportamenti la sua voglia di restare e di essere reintegrato in gruppo. Ecco perché bisogna avere pazienza in questi giorni. La società sta dimostrando di tenere - come sempre - al codice di comportamento dei giocatori. Una forma di rispetto nei confronti del club e del gruppo. Ademola dovrà riconquistarsi l’Atalanta e la fiducia dell’ambiente. Ieri ha pranzato a Zingonia dopo la seduta individuale: già un segnale di riavvicinamento al gruppo. Poi verso le 12.30/12.45 ha lasciato il centro sportivo per fare ritorno nella sua abitazione di Bergamo. E questa mattina si riparte, con la sessione mattutina a Zingonia. Quale sarà il futuro di Lookman resta prematuro dirlo. Queste due settimane saranno determinanti in ogni senso. Per provare a dimostrare la sua volontà di restare all’Atalanta o meno. Perché tra foto tolte dai social, messaggi e assenze ingiustificate, la corrente da risalire è davvero forte", si legge.

