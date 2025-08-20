Il ritorno

E’ stato l’ultimo ad arrivare del gruppo. In orario, ma l’ultimo. E dopo aver salutato i compagni che per due settimane non lo hanno visto, ha avuto un breve confronto con la società. La quale gli ha comunicato che fino al termine del calciomercato si allenerà individualmente con un preparatore a sua disposizione. Ci sarà tempo per approfondire altri argomenti con lui e i suoi agenti. Così come ci sarà tempo per affrontare la questione multa e trattenute dello stipendio di agosto. Perché adesso spetta a Lookman riconquistarsi la fiducia della società e dei compagni. Come? Lavorando, rispettando gli orari e seguendo la tabella d’allenamento prevista per lui. Il problema muscolare al gemello è rientrato, adesso gli serve recuperare dal punto di vista atletico. La scelta dell’Atalanta di farlo allenare individualmente è un fortissimo segnale di rispetto verso il club e i compagni. La sua prolungata assenza ingiustificata non resterà impunita sia dal punto di vista economico sia da quello comportamentale. La linea sarà dunque questa, a meno che da oggi alla fine del mercato non sopraggiungano novità. Le quali, al momento, non ci sono all’orizzonte. D’altra parte il giocatore non è mai stato messo sul mercato dall’Atalanta e allo stesso tempo non è un elemento incedibile. Come ha sempre detto il club, più volte per bocca dell’ad Luca Percassi, «tempi e modi dell’uscita dei nostri giocatori li dettiamo noi». Dunque vale anche per Ademola: quando e se arriverà un’offerta ritenuta congrua, l’Atalanta la valuterà.