Ora i fatti—
Ma il focus del momento è l’attualità, ciò che il nigeriano dimostrerà da oggi in avanti a Zingonia. Non va scordato che Ademola è pure recidivo. Anche l’estate scorsa, di fronte alle sirene parigine, si chiamò fuori e perse le prime giornate di campionato. E rivivrà quella situazione anche nel 2025. Non sarà convocato per l’esordio contro il Pisa e nemmeno per la trasferta di Parma. Poi ci sarà la pausa per le nazionali e alla ripresa del campionato - a mercato chiuso - verrà aggiornata la situazione. I prossimi fatti saranno a suo carico. Dovrà dimostrare con i comportamenti la sua voglia di restare e di essere reintegrato in gruppo. Ecco perché bisogna avere pazienza in questi giorni. La società sta dimostrando di tenere - come sempre - al codice di comportamento dei giocatori. Una forma di rispetto nei confronti del club e del gruppo. Ademola dovrà riconquistarsi l’Atalanta e la fiducia dell’ambiente. Ieri ha pranzato a Zingonia dopo la seduta individuale: già un segnale di riavvicinamento al gruppo. Poi verso le 12.30/12.45 ha lasciato il centro sportivo per fare ritorno nella sua abitazione di Bergamo. E questa mattina si riparte, con la sessione mattutina a Zingonia. Quale sarà il futuro di Lookman resta prematuro dirlo. Queste due settimane saranno determinanti in ogni senso. Per provare a dimostrare la sua volontà di restare all’Atalanta o meno. Perché tra foto tolte dai social, messaggi e assenze ingiustificate, la corrente da risalire è davvero forte", si legge.
