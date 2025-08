In casa Inter si aspetta che l'Atalanta dica una cifra per la quale ritenga cedibile l'attaccante. Intanto si ragiona sulle prossime mosse

Andrea Della Sala Redattore 3 agosto 2025 (modifica il 3 agosto 2025 | 15:36)

In casa Inter si aspetta che l'Atalanta dica una cifra per la quale ritenga cedibile Lookman. Intanto si ragiona sulle prossime mosse, anche su un eventuale rilancio.

"Rilancio sì, rilancio no? L’Inter, in contatto con gli agenti di Ademola Lookman, si è presa alcuni di giorni di riflessione. Il «no» all’offerta scritta da 42 milioni più 3 di bonus era previsto, ma il fatto che l’Atalanta non abbia dato una quotazione al suo attaccante, costringe Marotta, Ausilio e Baccin a ragionare su come agire. I dirigenti nerazzurri, avendo avuto da Oaktree l’ok a inviare una proposta da 45 milioni complessivi, sanno di potersi spingere a una cifra leggermente superiore. Quanto? È probabile che l’Inter, sentendosi fare un prezzo da 50 milioni dall’Atalanta, continui a trattare, aumenti la base fissa, aggiunga dei bonus o magari pensi a inserire una contropartita, però difficilmente andrebbe oltre se la cifra richiesta da Luca Percassi, ad della Dea, fosse invece di 60 milioni", scrive Tuttosport.

"Percassi ha fatto capire che il nigeriano probabilmente partirà - forte anche di una promessa ricevuta l’estate scorsa -, però l’Atalanta, agli occhi dei suoi tifosi, vuole farsi vedere ferma sulla propria posizione e magari acquistare prima un nuovo attaccante. Lookman, dopo aver tolto venerdì tutti i riferimenti all’Atalanta su Instagram, ieri ha scelto di non alimentare ulteriore caos e si è presentato a Zingonia. Mentre la Dea giocava a Lipsia, l’attaccante, infortunato al polpaccio, ha svolto un lavoro personalizzato. Oggi riposerà come tutti i compagni, però sarà importante vedere cosa farà domani, quando la squadra riprenderà la preparazione: si presenterà o andrà in "guerra"? La sensazione è che l’Atalanta potrebbe dare il via libera al giocatore, che per ora vuole solo l'Inter, se da Milano arrivasse una proposta da 50 milioni (per altro il 15% della plusvalenza andrebbe al Lipsia)".

"L’Inter cosa farà? Oaktree ha avallato un investimento importante nonostante Lookman vada per i 28 anni (li compirà a ottobre), ma non è scontato che permetta a Marotta di spingersi oltre. I dirigenti interisti, per altro, concordano: Koopmeiners la scorsa estate aveva 26 anni, Retegui oggi ne ha 26 (come Ederson); Romero ne aveva 23 nel 2001 e Hojlund 20 nel 2023. Tutti quindi più giovani di Lookman che, è bene ricordarlo, a metà dicembre saluterà la sua squadra per raggiungere la Nigeria per la Coppa d’Africa in Marocco (inizio il 21 dicembre). Dunque, se sarà un giocatore dell’Inter, Lookman dopo la trasferta a Marassi contro il Genoa del 13-14, salterà la Supercoppa italiana (semifinali 18 e 19, eventuale finale il 22) e, se la sua nazionale supererà il girone composto da Tunisia, Tanzania e Uganda (non un’impresa), potrebbe tornare addirittura dopo il 18 gennaio in caso di raggiungimento della finale. In quel caso rischierebbe di perdere anche ben sei gare di Serie A: il recupero col Lecce e le sfide con Atalanta, Bologna, Parma, Napoli e Udinese", aggiunge il quotidiano.