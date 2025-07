La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman è in una fase di stallo. Attese novità nei prossimi giorni

Gianni Pampinella Redattore 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 09:16)

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman è in una fase di stallo. Dopo la proposta ufficiale da 40 milioni di euro presentata dai nerazzurri mercoledì scorso, il dialogo si è improvvisamente interrotto. Nessun nuovo contatto, nessun passo in avanti. Ognuna delle due società è rimasta sulle proprie posizioni.

"A ogni modo, quella che sta per cominciare potrebbe essere una settimana destinata a regalare novità. Perché l’incertezza nasce dal fatto che l’Atalanta ha congelato l’offerta ufficiale dell’Inter di 40 milioni. Ne chiede una decina in più e vorrebbe anche che il trasferimento fosse immediatamente a titolo definitivo e non attraverso un prestito con obbligo di riscatto", si legge sul Corriere dello Sport.

"Da mercoledì, quando è stata recapitata la proposta, tra i due club non ci sono stati nuovi contatti diretti. Ognuno è rimasto sulle proprie posizioni, anche per ragione strategiche. Ma la sensazione è che qualcosa debba accadere. Di certo se lo aspetta l’Atalanta. Mentre l’Inter, potrebbe dover rivedere la sua tattica attendista, soprattutto nel caso di un affondo deciso del Napoli. A quel punto, davvero, Marotta e Ausilio sarebbero costretti a un rilancio a sostanziale e non soltanto una semplice aggiunta di bonus, come ipotizzato negli ultimi giorni".

