Ademola Lookman , ormai è chiaro, è il primo nome dell'Inter per rinforzare l'attacco a disposizione di Cristian Chivu.

Ma non è il solo profilo che valutano i nerazzurri: qualora non dovesse concretizzarsi la trattativa con l'Atalanta, infatti, Marotta ha sulla lista altri due nomi, come riferisce Il Giorno: