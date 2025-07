L'attaccante nigeriano è pronto a intervenire in prima persona per dare l'accelerata decisiva alla trattativa

Fabio Alampi Redattore 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 08:16)

L'Inter non si nasconde più: vuole Lookman, e ha già avvisato l'Atalanta. I bergamaschi, dal canto loro, puntano a ottenere più dei 40 milioni di euro offerti da viale della Liberazione. Una situazione di stallo che può essere risolta direttamente dall'attaccante nigeriano, intenzionato più che mai a trasferirsi a Milano. Così scrive il Corriere dello Sport: "Palla a Lookman. Tocca a lui segnare uno dei suoi gol. Seppure un po' diverso dai molti che ha firmato nella sua carriera, e in particolare con la maglia dell'Atalanta. Ora deve fare centro per coronare il suo desiderio di passare all'Inter, con cui esiste ormai un'intesa totale".

"Il club nerazzurro la sua mossa l'ha fatta, offrendo 40 milioni di euro. Ovvero la cifra indicata dai rappresentanti del nigeriano per ottenere il via libera. Solo che l'Atalanta non ha accettato, alzando la posta fino a 50 milioni. Di conseguenze, ci devono pensare il giocatore e il suo entourage a forzare la situazione. Marotta, Ausilio e Baccin hanno messo in chiaro le cose: il tavolo con il club bergamasco è aperto, ma (almeno in questa fase) non ci saranno rilanci. [...] Lookman, infatti, ha già fatto recapitare all'Atalanta il suo messaggio: vuole l'Inter e si aspetta di essere accontentato, rispettando la promessa che gli era stata fatta poco più di un anno fa".

"La società di Bergamo non rinnega quella promessa, ma nega che sia stata fissata una cifra per la sua uscita. Di qui il no ai 40 milioni dell'Inter, accompagnato, peraltro, anche da un certo fastidio per la formula proposta sempre dal club nerazzurro, vale a dire un prestito con obbligo di riscatto. Insomma, l'Atalanta non vuole farsi dettare le condizioni. È convinta che Lookman valga di più e, quindi, spera che, se non l'Inter, si faccia avanti un'altra squadra, con "argomenti" più interessanti. [...] La sensazione, dunque, è che pur cominciato il braccio di ferro, dopo il primo confronto diretto tra le parti, ora si sia entrati in una fase di stallo. E, se le due società intendono rimanere ferme sulle loro posizioni, ci deve pensare appunto Lookman a sbloccare la situazione".