Marco Astori Redattore 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 09:13)

"L'Inter non molla la presa sul suo obiettivo numero uno, Ademola Lookman, e per portarlo a Milano anche Oaktree è pronta a scendere in campo".

Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sull'attaccante nigeriano, che resta la priorità del club nerazzurro sul mercato. Attesa dunque la mossa dei proprietari dell'Inter, pronti allo sforzo per arrivare a Lookman.

"Il fondo californiano proprietario del club nerazzurro è pronto a sostenere un rilancio nell’offerta economica per l’Atalanta. A quel punto però bisognerà capire di quanto possano accontentarsi i bergamaschi e quanti milioni servano realmente per andare incontro alle loro esigenze. Dopo i primi contatti, infatti, la trattativa è arrivata a solidificare le rispettive posizioni, con l’offerta interista da 40 milioni e la richiesta bergamasca da 50.

L'Atalanta vuole cambiare la formula — In più l’Atalanta non ha intenzione di adottare formule particolari, come il prestito con obbligo di riscatto e punta alla cessione a titolo definitivo. Nei prossimi giorni tra Lookman e i Percassi ci sarà un nuovo faccia a faccia mentre il giocatore entro fine mese potrebbe recuperare dall’ultimo infortunio. Tempistiche entro le quali l’Inter spera che la situazione esca dall’attuale stand-by. A favore della società interista gioca la volontà del nigeriano, desideroso solo e soltanto di sbarcare a Milano come dimostra anche l’uscita di scena del Napoli, dopo aver sondato il terreno con l’entourage del giocatore e aver capito che non sussistono margini di manovra.

La resistenza atalantina dunque può essere ammorbidita anche dalla posizione di Lookman, che non ha certo dimenticato la promessa di un anno fa quando saltò il suo passaggio a quel Psg poi diventato campione d’Europa. Tramite Oaktree l’Inter è disposta a fare un piccolo passo in più, sia per non dover ricominciare daccapo le trattative con un altro obiettivo per l’attacco sia perché con Lookman verrebbero colmate definitivamente quelle lacune offensive che si trascinando da almeno due stagioni, figlie anche della beffa risalente all’agosto 2023 quando i bergamaschi soffiarono in extremis Scamacca all’Inter trovando l’accordo con il West Ham".