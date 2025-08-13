Tiene banco il caso Ademola Lookman in casa Atalanta. Oggi allenamento a porte aperte per la squadra allenata da Ivan Juric, senza l’attaccante, primo obiettivo di mercato per l’Inter.
Tiene banco il caso Ademola Lookman in casa Atalanta: ecco le ultimissime da Sky Sport sull'obiettivo di mercato dell'Inter
Come riportato da Sky Sport, tra Inter e Atalanta è silenzio totale. Tra il club e Lookman anche, arriverà anche una multa salata, un provvedimento disciplinare molto forte indipendentemente da come finirà la vicenda.
L’atteggiamento di Lookman è andato oltre i comunicati degli anni scorsi, ha preso e se ne è andato senza dire nulla e l’Atalanta prenderà provvedimenti verso il giocatore.
(Fonte: SS24)
