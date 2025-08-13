Come riportato da Sky Sport, tra Inter e Atalanta è silenzio totale . Tra il club e Lookman anche, arriverà anche una multa salata, un provvedimento disciplinare molto forte indipendentemente da come finirà la vicenda .

L’atteggiamento di Lookman è andato oltre i comunicati degli anni scorsi, ha preso e se ne è andato senza dire nulla e l’Atalanta prenderà provvedimenti verso il giocatore.