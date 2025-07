"Nessuna asta all'orizzonte per Ademola Lookman. L'offerta dell'Inter è già sul tavolo, come peraltro confermato dal direttore sportivo Piero Ausilio, e, al momento, non risultano altre trattative con protagonista l'attaccante nigeriano. Questo è quanto filtra da Bergamo in risposta al presunto inserimento del Napoli: nessuna offerta ufficiale del club di De Laurentiis, ma solo un sondaggio preliminare con l'entourage del calciatore, che in tutta risposta ha ribadito la sua netta preferenza per l'Inter, con cui peraltro ha già raggiunto un accordo di massima".