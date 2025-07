"C’è solo l’Inter. Ademola Lookman sembra quasi cantare l’inno. E certo che quel no detto al Napoli venerdì sera, a fronte di una proposta economica d’ingaggio - 5 milioni netti a stagione — superiore all’accordo raggiunto con i dirigenti nerazzurri - 4,5 milioni - non ha fatto che rafforzare ulteriormente la posizione di Marotta e Ausilio. E la loro fiducia, nel pensare di riuscire a chiudere l’affare in tempi brevi. Come? Con una doppia via: da una parte il giocatore che andrà a “rompere” con l’Atalanta, chiedendo di onorare la promessa di un anno fa di lasciarlo andare. E dall’altra la stessa Inter, che ora è meno intransigente sulla cifra già offerta di 40 milioni e non esclude l’idea di ritoccarla, seppur in maniera contenuta", fa il punto sull'affare La Gazzetta dello Sport.