Alessandro Cosattini Redattore 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 19:21)

Non c'è l'intesa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Ecco le ultimissime notizie di giornata in arrivo da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia.

"Inter-Atalanta, ancora una giornata senza intesa per Lookman. Percassi non abbassa. 50 (se bastano) altrimenti l’affare non si farà.

Marotta deve decidere entro lunedì se rilanciare o meno", ha scritto su X il giornalista.