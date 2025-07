"Perciò in viale della Liberazione attendono sviluppi con una buona dose di ottimismo, e soprattutto con la sensazione che l’operazione si possa sbloccare relativamente a breve, diciamo nel giro di tre-quattro giorni. Serve uno strappo deciso, di quelli coi quali Lookman lascia sul posto gli avversari in campo. Ora che la trattativa si è accesa con l’offerta interista dell’altro giorno (40 milioni) e la risposta ferma dell’Atalanta (ne servono 50), sarà Ademola ad andare in pressing col suo club e spingere per far saltare il tappo. Non sarà facile. Il club dei Percassi, stavolta, è disposto a lasciar partire Lookman ma non intende concedere sconti. Non fosse altro che per evitare di creare uno scivolosissimo precedente in casa: come “da tradizione”, insomma, l’affare si può fare ma alle condizioni dell’Atalanta. Occorre capire allora anche quanto questa intransigenza possa essere smussata. Se per sciogliere il nodo servisse ritoccare la parte fissa dell’offerta di qualche milione, ad esempio, l’Inter sarebbe pronta a discuterne", aggiunge Gazzetta.