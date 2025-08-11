L’Inter prepara il nuovo assalto per Ademola Lookman. Come riporta il Giornale, nei prossimi giorni i dirigenti nerazzurri presenteranno all’Atalanta un’offerta da 45-46 milioni di euro più bonus, nel tentativo di convincere la Dea a dare il via libera al trasferimento dell’attaccante nigeriano a Milano.
L’Inter prepara il nuovo assalto per l'attaccante nigeriano
"L'Atalanta intanto lavora agli acquisti di Muniz (Fulham) e Moreira (Strasburgo). Due affari che - qualora dovessero concretizzarsi - potrebbero ammorbidire i Percassi nella trattativa per il nigeriano. Anche perché l'attaccante ha già scartato le opzioni inglesi, impedendo alla Dea di provare a scatenare un'asta internazionale".
