"L'Atalanta intanto lavora agli acquisti di Muniz (Fulham) e Moreira (Strasburgo). Due affari che - qualora dovessero concretizzarsi - potrebbero ammorbidire i Percassi nella trattativa per il nigeriano. Anche perché l'attaccante ha già scartato le opzioni inglesi, impedendo alla Dea di provare a scatenare un'asta internazionale".