L’Atalanta non intende cederlo per queste cifre, almeno 50 milioni di euro è la richiesta. Il giocatore vuole l’Inter e ha già un accordo, ma l’affare è complicato. Spesso anche sui bonus più e meno semplici si giocano le trattative. Vedremo se alla fine arriverà un accordo, si va avanti. Non riusciamo a sbilanciarsi per un sì o un no ancora", le parole di Manuele Baiocchini.