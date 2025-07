Quella che sta per cominciare sarà una settimana molto importante, visto che l’attaccante dovrebbe anche completare il suo recupero dal guaio al polpaccio

Tutto su Ademola Lookman . E' questo il mantra di viale della Liberazione, con l'Inter che è decisa a provare l'affondo decisivo nei prossimi giorni per arrivare finalmente all'esterno nigeriano. Questi gli ultimi aggiornamenti dal Corriere dello Sport: "Tra quale giorno viale Liberazione farà la sua nuova mossa, ovvero rilanciare rispetto alla prima offerta ufficiale da 40 milioni di euro.

L’asticella verrà alzata a quota 45, bonus compresi, riducendo così del 50% la distanza rispetto alle richieste bergamasche, ancora ferme a 50 milioni. Non è detto che sia sufficiente per far spuntare la fumata bianca, ma, davanti alla fermezza del nigeriano, che vuole a tutti i costi l’Inter (si legherebbe ai nerazzurri fino al 2030, con uno stipendio che partirà da 4 milioni di base a salire), tutto lascia credere che il muro sia destinato ad ammorbidirsi.