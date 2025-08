Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri ha parlato così della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman

"Ballano 5 milioni tra Inter e Atalanta, la quale si guarda bene dal fare un prezzo fisso che non si sa mai. Ma può un affare di 45 milioni per un 28enne che tra due anni si svincola saltare per 5 milioni? La logica direbbe di no, ma cosa ci mettete a venirvi incontro".