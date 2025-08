Sky – Lookman, ecco il primo passo da fare. L’Inter aspetta e…

L'impasse che vede coinvolti il giocatore e i due club non si è ancora risolto e sono ore di attesa

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 23:43)

"Oggi non ci sono novità e non so se è positivo o negativo. Da quanto sappiamo il giocatore è andato all'estero e lo strappo con l'Atalanta è forte". Così Luca Marchetti a Skysport ha parlato del caso che riguarda Lookman.

"L'Inter aspetta un segnale. C'è grande tensione tra Atalanta e Lookman e il club bergamasco deve metabolizzare e bisogna capire se tenere il punto come ha fatto il Napoli con Osimhen oppure si trova una soluzione per una situazione insostenibile. Poi ci sarà un contatto per quella cifra che aleggia, i 50 mln, e il club nerazzurro deve capire come arrivare a quella cifra», ha aggiunto il giornalista.

«La base era stata di 40 mln come offerta, la prima che è stata fatta, e non è una cifra inventata dall'Inter ovviamente. Ma era la cifra suggerita dagli agenti del calciatore e indicata come quella che poteva essere giusta per la cessione. Magari l'Inter non ritiene congrua la valutazione da 50-52 mln", ha detto ancora Marchetti.

Le alternative — Il primo passo sarà capire come andrà la situazione tra il giocatore e il club bergamasco. Una volta capito quello, la trattativa potrebbe riaprirsi. Un modo magari per arrivare al giocatore si trova. «Sicuramente - ha spiegato ancora il giornalista - l'Inter ha dato garanzie a Lookman ma non può aspettarlo in eterno. Un club come l'Inter sa già dove indirizzarsi se il muro dell'Atalanta diventasse insuperabile. I tempi dovranno anche stringersi. Le alternative ci sono e dipende dalle opportunità, magari si tratta anche di trattative molto diverse dal punto di vista economico».

(Fonte: SS24)