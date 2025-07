Settimana prossima può essere decisiva per l'arrivo di Ademola Lookman all'Inter: ecco quanto lo aveva pagato l'Atalanta

“Nel bilancio dell’Atalanta al 30 giugno 2023 è stata ufficializzata la cifra necessaria ai bergamaschi nell’agosto 2022 per acquistarlo dal Lipsia. Nel dettaglio, Lookman ha avuto un costo di 9.350.406 euro, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026 da 1,8 milioni di euro netti (pari a 2,36 milioni lordi). Inoltre, nell’accordo con il Lipsia sono previsti anche bonus per 2,31 milioni di euro.

[…] In caso di cessione, tuttavia, per il Lipsia è previsto un incasso pari al 10% nel caso di plusvalenza fino a 20 milioni, percentuale che sale al 15% in caso di plusvalenza oltre i 20 milioni”, si legge su calcioefinanza.it.