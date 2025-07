"... Ma non è questo il momento di pensare davvero a orientamenti diversi. Perché il senso delle parole di Marotta non era quello di un ultimatum nella trattativa, piuttosto rispondeva alla voglia di mettersi in casa un giocatore considerato centrale, sia in termini di entusiasmo sia sul piano strettamente tecnico per il progetto tattico che ha in mente Chivu. L’Inter non sta pensando a un piano B, c’è solo Lookman. E infatti oggi Marotta sfonderà la famosa offerta dei 40 milioni e si avvicinerà ai 50 chiesti dall’Atalanta".