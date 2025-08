Come noto, Ademola Lookman non si è presentato ieri al centro d'allenamento dell'Atalanta di Zingonia per continuare il suo lavoro

Marco Macca Redattore 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 08:16)

Come noto, Ademola Lookman non si è presentato ieri al centro d'allenamento dell'Atalanta di Zingonia per continuare il suo lavoro personalizzato in recupero dall'infortunio. Un gesto di rottura molto forte, che inasprisce i toni della trattativa con l'Inter. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla posizione del club bergamasco:

"Lato Atalanta sono arrivate dichiarazioni semplici e dirette: «L'anno scorso a fronte di un'offerta da 20 milioni del Psg il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto - ha dichiarato lo stesso Percassi -, l'Atalanta essendo una società credibile si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato basandosi su due presupposti che lui stesso ci aveva chiesto: raggiungere in primis un super top club europeo e che in Italia lui non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall'Atalanta, sia per quanto fatto che per ciò che ha ricevuto»".

"Un chiaro riferimento alla notte di Dublino e per ribadire con forza la posizione della Dea: «La società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei propri giocatori, ma come sempre è l'Atalanta a decidere». La volontà, dalle parti di Zingonia, è quella di andare avanti serenamente per poi valutare il da farsi: c’è delusione per l’atteggiamento di Lookman ma eventuali provvedimenti verranno valutati in base alle prossime mosse del giocatore, atteso oggi per proseguire il proprio lavoro personalizzato. Scenario altamente improbabile, ma non da escludere a priori".

(Fonte: Corriere dello Sport)