La partita per il possibile trasferimento di Ademola Lookman all'Inter resta apertissima. Su Sportitalia, Alfredo Pedullà e Gianluigi Longari hanno sottolineato come la vicenda sia tutt'altro che chiusa e che la palla resti in mano all'Inter, nonostante le vicende delle ultime ore. Ecco le dichiarazioni:

"Lookman promette guerra totale. Non c'è incedibilità, lui è sul mercato. La partita è assolutamente aperta, ci saranno altre puntate. La cifra è quella, la palla resta all'Inter. Non è una partita chiusa, assolutamente. Il fatto che lui abbia chiesto di essere ceduto porterà l'Atalanta a volerlo accontentare, perché non vuole vivere una situazione spiacevole. Ora sta a chi ha la palla in mano avvicinarsi a quella richiesta. Si è creata una storia su una promessa che non è mai esistita, altrimenti l'Atalanta l'avrebbe mantenuta. Nel momento in cui sei un grande club e dichiari di puntare tutto su Lookman, mi aspetto che ci siano altre puntate della fiction".

Gianluigi Longari ha aggiunto: "Come sappiamo noi che la cifra per far partire Lookman è 50 milioni, lo sa benissimo anche l'Inter, anche se il club nerazzurro riferisce di non aver saputo nulla dall'Atalanta. I nerazzurri ora si trovano a un bivio: rilanciare o virare su altri obiettivi".

